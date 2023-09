Trwa maraton z galami Babilon MMA. Tym razem organizacja po raz kolejny w swojej historii zawita do Radomia. W walce wieczoru bohater lokalnej publiczności Piotr Kacprzak (9-3, 2 KO, 4 Sub) stanie do drugiej obrony tytułu mistrzowskiego w kategorii piórkowej. Pas spróbuje mu odebrać Szymon Rakowicz (5-2, 3 KO, 2 Sub). Relacja i wyniki na żywo gali Babilon MMA 39 na Polsatsport.pl.