Cezary Oleksiejczuk (13-3, 6 KO, 2 Sub) podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Jeden z najlepszych polskich zawodników MMA młodego pokolenia postanowił przedłużyć kontrakt z Fight Exclusive Night.

24-latek zadebiutował w organizacji na początku 2021 roku. Od tamtej pory pod szyldem FEN stoczył osiem pojedynków i wszystkie wygrał. W latach 2021-2024 dzierżył pas mistrzowski w kategorii półśredniej. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości ponownie stanie do walki o to trofeum.

Na gali FEN 55 w Ostródzie dojdzie do starcia Mansura Abdurzakova z Magomedem Magomedovem. Stawką tej potyczki będzie wspomniany pas w dywizji do 77,1 kg. To właśnie ze zwycięzcą tej walki Oleksiejczuk ma skrzyżować rękawice.

Zawodnik z Barków nie ukrywa swoich ambicji. Wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest wywalczenie kontraktu z UFC, a zatem z największą organizacją MMA na świecie. Przypomnijmy, że pod szyldem amerykańskiego giganta od kilku lat walczy jego starszy brat Michał. Niewykluczone, że po kolejnej serii zwycięstw Oleksiejczuk zwróci na siebie uwagę matchmakerów UFC.

W najbliższym czasie FEN zorganizuje dwie gale - w Pile i Ostródzie. W main evencie pierwszej Witalij Jakimienko stanie do walki o tytuł mistrza wagi muszej. Jego rywalem będzie Farid Alibabazade z Azerbejdżanu. Natomiast podczas drugiej dojdzie do dwóch pojedynków mistrzowskich - Damian Rzepecki kontra Patryk Duński w kategorii lekkiej oraz wspomniana walka Abdurzakov - Magomedov w wadze półśredniej.