FSC zadebiutuje w Polsacie! Były rywal Soldicia w walce wieczoru

Grupa Tuco Promotion szuka nowości na polskim rynku mieszanych sportów walki. Kolejną organizacją, z którą wejdzie w kolaborację, będzie First Step Championship, mająca na swoim koncie już 8 zorganizowanych eventów.

- Organizacja od początku nastawiona jest na promocję młodych talentów ze świata sportów walki. Od początku mieliśmy plan, by pokazywać coraz lepszych zawodników, ale nie zapominać o młodzieży, by w przyszłości mogli zaistnieć w większych organizacjach. Zaczęliśmy w 2019 roku. Walczyli u nas m.in. Rafał Błachuta, Michał Folc, który obecnie walczy w Cage Warriors czy Jerzy "Juras" Wroński - mówi właściciel FSC Artur Smarzyński.



- Po galach w Ostrowcu Świętokrzyskim i Jeleniej Górze czas na Rumię. Już sam fakt, że to pomorskie w połowie maja zachęca do przyjazdu. Oczywiście nie przybywamy do Rumi na urlop, ale by przeżyć niezapomniane emocje sportowe. Wydarzenie zapowiada się bardzo dobrze, w walce wieczoru duże nazwisko z przeszłością w KSW. Do tego dużo lokalnych "talenciaków", więc na papierze wygląda to świetnie - zaznacza dyrektor wykonawczy Tuco Promotion Adam Makówka.



W walce wieczoru gali FSC 9 wystąpi Krystian Kaszubowski (10-4, 2 KO, 1 SUB). "Kris" w 2018 roku trafił do KSW po serii 5 wygranych na początku swojej kariery. W dwóch pierwszych starciach we wspomnianej federacji wygrał przed czasem, po czym dostał szansę walki mistrzowskiej z Roberto Soldiciem. Chorwat wygrał, ale Kaszubowski wrócił na odpowiednie tory dwoma zwycięstwami.



Ostatnio na koncie zawodnika Mighty Bulls Gdynia są porażki z Adrianem Bartosińskim i Henrym Fadipe, więc czas przerwać tę passę. Rywalem Kaszubowskiego będzie Tamaz Bochorishvili (11-5, 1 KO, 10 SUB). Gruzin walczył w kilku europejskich organizacjach, a jego najmocniejszą stroną jest brazylijskie jiu-jitsu. Aż 10 z 11 wygranych na jego koncie to poddania.



W co main evencie czeka nas mistrzowskie starcie w K1. Posiadacz pasa First Step Championship w kategorii średniej, Alan Kalski zmierzy się z Patrykiem Szyszko. Obaj mają występy na galach Fight Exclusive Night, a Kalski pas zdobył na 7. edycji FSC w Koszalinie.



Warto przyjrzeć się drugiemu międzynarodowemu pojedynkowi FSC 9, w którym Piotr Stajszczyk zmierzy się z Delmarem Silvą. Obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi Polak ma za sobą dwie wygrane w zawodowej karierze, obie przed czasem. Zawodnika Mighty Bulls sprawdzi zaprawiony w bojach Brazylijczyk, który ma za sobą występy m.in. na galach TFL.



Ponadto 11 maja zobaczymy kilku ciekawych zawodników, którzy na co dzień szlifują swoje umiejętności w Trójmieście i okolicach.



- Spośród organizacji na północy kraju to działamy najprężniej. Zaczęliśmy od pomorskiego, później doszło warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Staramy się zaznaczać swoją obecność w tych rejonach, gdyż jest tu mnóstwo utalentowanych chłopaków - dodaje Smarzyński.



- Zaczęliśmy rozmowy z Tuco Promotion, a odpowiednie osoby z tej grupy widziały już nasze gale. Prowadzę duży menedżment, więc najbardziej utalentowanych zawodników z tej części kraju mogę wystawiać na galach. Dobre relacje z innymi menadżerami pozwalają na wypożyczenia z takich organizacji jak FEN i KSW - zakończył organizator.



Gala FSC 9 już 11 maja w Rumi. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

