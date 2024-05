Pierwotnie rywalem "Bartosa" w main evencie miał być Andrzej Grzebyk. Były podwójny mistrz FEN musiał jednak wycofać się ze starcia z powodu kontuzji. 10 dni przed galą propozycję walki mistrzowskiej przyjął Michaliszyn. Zawodnik z Dąbrowy Górniczej przygotowywał się do czerwcowej walki z Brianem Hooiem, ale zdecydował się przyjąć wyzwanie.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana rywala, ale cel ten sam! Kaszubowski wróci na odpowiednie tory?

Przypomnijmy, że Bartosiński w zawodowym MMA nie zaznał jeszcze smaku porażki. Reprezentant klubu Octopus Łódź wygrał każdy z 14 pojedynków, a 12 z nich zakończył przed czasem. W ostatniej walce pokonał na punkty Salahdine'a Parnasse'a. Z kolei Michaliszyn jest na fali sześciu wygranych. Po raz ostatni w klatce KSW rywalizował jednak dość dawno, bo w kwietniu zeszłego roku. Wówczas pokonał przez TKO w drugiej rundzie Krystiana Bielskiego.

Bardzo interesująco zapowiada się co-main event. W nim rękawice skrzyżują Wrzosek i Szpilka. Bedzie to starcie byłego kick-boxera z byłym pięściarzem. Wszystko wskazuje na to, że w sobotę jeden z nich dopisze do swojego rekordu pierwszą porażkę. Ponadto na KSW 94 wyłoniony zostanie nowy tymczasowy mistrz wagi piórkowej. O to ten tytuł w pojedynku rewanżowym powalczą Robert Ruchała i Patryk Kaczmarczyk.

Łącznie w karcie walk znalazło się 10 starć. Oprócz wymienionych wyżej walk warto wyróżnik ciekawie zapowiadające się potyczki Formeli z Vilą i Leśki z Michalskim.

KSW 94: Karta walk. Kto walczy?

77,1 kg: Adrian Bartosiński (14-0, 11 KO, 1 Sub) - Igor Michaliszyn (10-2, 4 KO, 3 Sub) – o pas mistrzowski w kategorii półśredniej

120,2 kg: Arkadiusz Wrzosek (4-0, 2 KO, 1 Sub) - Artur Szpilka (3-0, 3 KO)

65,8 kg: Robert Ruchała (9-1, 1 KO, 3 Sub) - Patryk Kaczmarczyk (11-2, 3 KO, 2 Sub) – o tymczasowy pas mistrzowski w kategorii piórkowej

65,8 kg: Ahmed Vila (12-4-1, 6 Sub) - Kacper Formela (17-4, 7 KO, 3 Sub)

83,9 kg: Michał Michalski (11-5, 6 KO, 1 Sub) - Bartosz Leśko (13-4-2, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg: Ricardo Prasel (13-4, 4 KO, 9 Sub) - Stefan Vojcak (7-1, 3 KO, 3 Sub)

65,8 kg: Daniel Tarchila (7-2, 2 KO, 3 Sub) - Dawid Kareta (5-3, 1 KO, 2 Sub)

120,2 kg: Filip Stawowy (10-4, 8 KO, 1 Sub) - Ivan Vitasovic (12-6-1, 9 KO, 2 Sub)

56,7 kg: Adrianna Kreft (5-1, 1 KO, 2 Sub) - Mafalda Carmona (5-2, 3 KO, 1 Sub)

120,2 kg: Patryk Tołkaczewski (0-1) - Michał Turyński (0-0)