Gigantyczne wyróżnienie dla Gamrota! Spełni się jego życzenie

Mateusz Gamrot (23-2, 1 NC) już 21 października będzie musiał być w gotowości, aby wystąpić na gali UFC 294, i to dodatkowo w walce wieczoru! A to dlatego, że Polak został mianowany przez najbardziej prestiżową federację MMA na świecie rezerwowym do pojedynku o pas wagi lekkiej pomiędzy Islamem Makhachevem a Charlesem Oliveirą.