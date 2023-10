Czas na UFC Vegas 80. Jedną z bohaterek gali będzie Karolina Kowalkiewicz (15-7, 1 KO, 3 Sub). Polka stoczy swój 16. pojedynek w amerykańskiej organizacji, a jej rywalką będzie Diana Belbita (15-7, 6 KO, 4 Sub). W walce wieczoru rękawice skrzyżują Grant Dawson (20-1-1, 4 KO, 13 Sub) i Bobby Green (30-14-1-1NC, 10 KO, 9 Sub). Transmisja gali UFC z walką Karoliny Kowalkiewicz w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.