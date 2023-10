Drugie zwycięstwo! Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do fazy pucharowej

Bryl i Łosiak, najwyżej notowany męski duet z Polski w tegorocznych MŚ, występują w grupie K. W niedzielę zanotowali drugi pewny triumf w rozgrywkach, pokonując argentyńskich braci Nicolasa i Tomasa Capogrosso 2:0 (21:16, 21:19). Na jedno spotkanie przed końcem zmagań grupowych są już pewni awansu do fazy pucharowej.

Kantor i Zdybek, którzy rywalizują w grupie F, w niedzielę ulegli Niemcom Nilsowi Ehlersowi i Clemensowi Wicklerowi 0:2 (12:21, 14:21). Kwestia tego, czy wyjdą z grupy, rozstrzygnie się w poniedziałek, gdy zmierzą się z Chilijczykami Noe Araveną i Vincentem Droguettem Torrealbą.

Po porażce na otwarcie turnieju, na zwycięską ścieżkę wkroczyły Gruszczyńska i Wachowicz. W grupie E pokonały reprezentantki Dominikany Bethanię Almanzar i Julibeth Payano 2:0 (21:15, 21:13). Nie są jeszcze pewne awansu do drugiej rundy, jednak najprawdopodobniej zagrają co najmniej w barażu o prawo występu w 1/16 finału.

Turniej odbywa się w trzech meksykańskich miejscowościach: Tlaxcali, Apizace i Huamantli. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji o medale przystąpiło po 48 par. Zostały one podzielone na 12 grup. Po dwie najlepsze z każdej oraz cztery najlepsze duety z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej. Pozostałe osiem ekip z trzecich pozycji zagra baraż o prawo występu w 1/16 finału.

Zwycięzcy turnieju, który potrwa do 15 października, zdobędą też bezpośrednią kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu dla swojego kraju.

RM, PAP