Szczyt Antydopingowy Europy Środkowej i Wschodniej rozpoczął się w Warszawie

W poniedziałek w Warszawie rozpoczął się pierwszy w historii Szczyt Antydopingowy Europy Środkowej i Wschodniej. To spotkanie przedstawicieli organów walczących z dopingiem z 26 krajów. Bierze w nim udział m.in. szef światowej agencji WADA Witold Bańka. Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polską Agencję Antydopingową.

– Nie mam wątpliwości, że po tym szczycie będziecie mogli wrócić do swoich krajów z nowymi pomysłami, nowymi przyjaźniami i nowymi rozwiązaniami, które sprawią, że wasza praca stanie się bardziej efektywna i skorzystają na tym czyści sportowcy – powiedział szef POLADA Michał Rynkowski.

Zaproszenie do Warszawy przyjęli m.in. Bańka oraz dyrektor generalny WADA Olivier Niggli.

– Europa środkowa i wschodnia są wciąż niedoceniane, a przecież bardzo ważne dla świata sportu. Ostatnio odbyły się chociażby Igrzyska Europejskie w Krakowie czy lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Budapeszcie. To zaszczyt, że mogę przemawiać do państwa dziś tu, w Warszawie. Cieszę się, że mój kraj odgrywa kluczową rolę w walce z dopingiem – powiedział Bańka.

Minister sportu Kamil Bortniczuk w odczytanym podczas spotkania otwierającego Szczyt liście obiecał dalsze zaangażowanie resortu w walkę z dopingiem.

– Dzięki naszej współpracy POLADA stała się jedną z najważniejszych organizacji dopingowych na świecie. To będzie dla nas ważny argument w procesie ubiegania się o organizację igrzysk olimpijskich w 2036 roku – podkreślił.

W przemówieniach dziękowano także za dotychczasowe wsparcie dla ukraińskich władz antydopingowych, które z powodu trwającej wojny z Rosją nie mogą wykonywać swoich obowiązków bez przeszkód.

– Dziękujemy WADA i narodowym organizacjom antydopingowym. Szczególnie wdzięczni jesteśmy POLADA i Michałowi (Rynkowskiemu - PAP) za przyjęcie roli liderów działań na rzecz stworzenia silnego programu antydopingowego w naszym kraju. Nawet w tak trudnej sytuacji, w której Rosja próbuje wyniszczyć cały naród, nadal prowadzimy działania antydopingowe. Czysty sport jest priorytetem dla naszego rządu" – zapewnił wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy Andriej Czesnokow.

Szczyt Antydopingowy Europy Środkowej i Wschodniej potrwa do wtorku. Jego celem jest zacieśnienie współpracy krajów w obszarze walki z antydopingiem, co ma doprowadzić do wyrównania szans wszystkich sportowców. W wydarzeniu biorą udział eksperci z 25 krajów Europy oraz z Korei Południowej.

RM, PAP