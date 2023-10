Grot Budowlani na dłużej zdetronizują lokalnego rywala? "Chcemy grać o najwyższe cele"

To, że mecz dostarczy wielu emocji, wiedział każdy. Mało kto spodziewał się jednak, że aż takich. ŁKS przegrał z kretesem, w całym meczu zdobywając jedynie 53 punkty. Rozgrywająca Grot Budowlanych Łódź, Martyna Łazowska, wierzy w umiejętności swojej drużyny.

- Myślę, że pokazałyśmy naszą wartość i to, że w tym sezonie będziemy groźnym przeciwnikiem dla wszystkich, i to, że chcemy grać o najwyższe cele w tym sezonie. (...) Celujemy w podium. Zobaczymy, co los przyniesie, ale wiadomo, że będziemy się o to starać i myślę, że każda z nas dołoży cegiełkę, by tak się stało - powiedziała tuż po meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski mistrz Polski rozbity! Takiej demolki w prestiżowym starciu nikt się nie spodziewał

Łódź siatkówką stoi i zawodniczki obu drużyn na co dzień uświadamiają o tym kibicom już od jakiegoś czasu. ŁKS to aktualne mistrzynie Polski, a "Budowlane" - brązowe medalistki TAURON Ligi. Nie da się więc ukryć, że starcie dwóch ekip z tego samego miasta musi budzić emocje.

- Spotkania derbowe są wyjątkowo trudne, myślę, że i fizycznie, jak i psychiczne. Kibice i ŁKS-u i nasi robią robotę i każdy chce wygrać takie spotkanie - zakończyła Łazowska.

W następnym spotkaniu Grot Budowlani Łódź udadzą się do Opola, by tam zagrać z miejscowym UNI. ŁKS podejmie u siebie Pałac Bydgoszcz.

Karolina Potrykus, Polsat Sport