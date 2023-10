Co za emocje w koszykarskich derbach Warszawy! Zdecydował rzut w samej końcówce

Lepiej w spotkanie weszli goście, którzy po akcjach Matta Colemana i Nicholasa McGlynna prowadzili 0:4. Później inicjatywę przejęła Legia - po kolejnych akcjach Josipa Sobina oraz Dariusza wyki to ona była lepsza o cztery punkty. Ostatecznie dzięki zagraniu Christiana Vitala po 10 minutach było 14:10. W drugiej kwarcie gospodarze uciekali nawet na dziewięć punktów po rzucie Marcela Ponitki, ale dość szybko przyjezdni odpowiedzieli na to serią 7:0 i dzięki kolejnej akcji McGlynna ponownie byli bardzo blisko. Po chwili prowadzenie swojej drużynie zapewniał rzutem z dystansu Coleman. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:29.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego uciekał nawet na osiem punktów dzięki kolejnym zagraniom PJ Pipesa oraz Josipa Sobina. Starał się na to odpowiadać szybkimi wejściami pod kosz Mateusz Szlachetka. Sytuację poprawiały też trójki Jarosława Mokrosa i Michała Aleksandrowicza, a po trafieniu Grzegorza Grochowskiego gościom brakowało tylko trzech punktów do remisu. Po 30 minutach było 48:44. W kolejnej części meczu Mokros dawał przewagę Dzikom. Ekipa trenera Krzysztofa Szablowskiego później potrafiła dość długo utrzymywać małą zaliczkę. Na 35 sekund przed końcem trójka Arica Holmana zmieniała sytuację - to Legia minimalnie prowadziła! Kluczowy rzut z dystansu trafił jednak Matt Coleman - dzięki niemu Dziki zwyciężyły ostatecznie 62:61!

Po 10 punktów dla gości zdobyli Matt Coleman i Nicholas McGlynn. Michał Kolenda zanotował dla gospodarzy 13 punktów i 7 zbiórek.

Legia Warszawa - Dziki Warszawa 61:62

Zaległy mecz 2. kolejki: Legia Warszawa - Dziki Warszawa 61:62 (14:10, 14:19, 20:15, 13:18).

Punkty:

Legia Warszawa: Michał Kolenda 13, Christian Vital 12, Josip Sobin 10, Aric Holman 10, Shawn Pipes Jr. 7, Marcel Ponitka 4, Raymond Cowels III 3, Dariusz Wyka 2, Grzegorz Kulka 0.

Dziki Warszawa: Matt Coleman 10, Nick McGlynn 10, Mateusz Szlachetka 9, Jarosław Mokros 7, Michał Aleksandrowicz 7, Emmanuel Little 6, Piotr Pamuła 5, Dominic Green 4, Grzegorz Grochowski 4, Mateusz Bartosz 0.

