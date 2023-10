Wyjazd do Alkmaar zdecydowanie nie będzie dobrze wspominany przez sztab i zawodników Legii Warszawa. Po przegranym spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji z AZ Alkmaar (0:1) legioniści byli przetrzymywani na stadionie oraz zabroniono im wchodzenia do autokaru. Tłumaczono to faktem, że trzeba przeczekać moment, aż obiekt opuszczą kibice.

Na terenie obiektu klubowego doszło do przepychanek, w trakcie których naruszono nietykalność cielesną kilku członków polskiej ekipy. Jak widać na nagraniach z nocnych zajść, właściciel i prezes Legii Dariusz Mioduski był mocno szarpany i popychany przez funkcjonariuszy. Działacze AZ Alkmaar do dzisiaj nie przeprosili za sytuację. Do aresztu trafiło również dwóch zawodników stołecznego klubu - Josue i Radovan Pankov. Portugalczyk i Serb po interwencjach działaczy Legii i wynajętych przez nich prawników zostali uwolnieni i przylecieli do Warszawy późnym wieczorem w piątek.



Legia przygotowuje też szereg dokumentów, która mają pomóc w przedstawieniu swojej argumentacji przed organami UEFA.



- W tej chwili przygotowujemy pełną dokumentację dla UEFA, żeby pokazać prawdziwy przebieg wydarzeń w Alkmaar - kto był stroną agresywną i kto zainicjował tę sytuację. Naszą wersję potwierdzają polskie media oraz niezależni świadkowie. Na wszystkich nagraniach, które mają już milionowe zasięgi i obiegły całą Europę, jednoznacznie widać, kto dopuścił się przemocy. To niebywałe wydarzenia w skali europejskiej - poinformował PAP rzecznik prasowy Legii Warszawa Bartosz Zasławski.



Tymczasem w sieci ukazał się również długi film dokumentujący całe wydarzenie oraz obrazujący sytuację w Alkmaar. Głos w sprawie zabrali nie tylko pracownicy klubu, ale także goście Legii, którzy byli świadkami wydarzeń. Dokument ma również angielską wersję językową, aby trafić do jak najszerszej grupy odbiorców.



"The Dutch showed xenophobia, aggression, discrimination - scandal after AZ - Legia match" zatytułowano film, co oznacza w wolnym tłumaczeniu "Holendrzy okazali ksenofobię, agresję i dyskryminację - skandal po meczu AZ - Legia". Na kilka godzin po publikacji w serwisie YouTube dokument ma już prawie 100 tysięcy wyświetleń.

PI, Polsat Sport, PAP