Anwil Włocławek wygrał w Gliwicach

Pierwsze minuty meczu były bardzo wyrównane, a gospodarze potrafili wychodzić nawet na prowadzenie po zagraniach Martinsa Laksy i Josha Price’a. Ten drugi szybko jednak opuścił parkiet, bo miał już trzy faule. Dzięki akcji 3+1 Koby’ego McEwena gliwiczanie byli lepsi nawet o pięć punktów, ale ostatecznie niesamowity rzut z połowy Kamila Łączyńskiego oznaczał remis po 20 po 10 minutach. W drugiej kwarcie ważnym graczem był Luke Petrasek - po jego trójce Anwil wychodził na prowadzenie. Wszystko szybko się zmieniało, a kolejne trafienia McEwena oznaczały pięć punktów przewagi gospodarzy. Jakub Garbacz odpowiadał trójkami, a po chwili to włocławianie byli lepsi! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:40.



Trzecią kwartę zespół trenera Przemysława Żołnierewicza rozpoczął od małej serii 5:0. Starali się na to reagować Kadre Gray oraz Maciej Bender, ale to było zdecydowanie za mało. Po trzech akcjach z rzędu Janariego Joesaara różnica wzrosła aż do 11 punktów. To nie był koniec! Dzięki trójkom Jakuba Garbacza i Victora Sandersa ta ekipa była już lepsza nawet o 21 punktów. Po 30 minutach było 49:66. Ostatnia część meczu tak naprawdę nie mogła zbyt dużo zmienić. Przyjezdni kontrolowali wydarzenia na parkiecie, bo mogli liczyć m. in. na Sandersa i Grovesa. W końcówce ekipa trenera Pawła Turkiewicza powalczyła jeszcze o lepszy wynik, ale zwycięzca był już pewny. Anwil wygrał ostatecznie 88:77.

Najlepszym strzelcem gości był Jakub Garbacz z 17 punktami i 4 zbiórkami. Koby McEwen zdobył dla gospodarzy 24 punkty i 3 asysty.

Tauron GTK Gliwice - Anwil Włocławek 77:88 (20:20, 17:20, 12:26, 28:22)

Tauron GTK Gliwice: Koby McEwen 24, Łukasz Frąckiewicz 13, Martins Laksa 12, Kadre Gray 9, Maciej Bender 6, Joshua Price 5, Jan Malesa 4, Tomasz Śnieg 2, Tomasz Palmowski 2, Terry Henderson 0, Aleksander Busz 0, Samuel Gusławski 0.

Anwil Włocławek: Jakub Garbacz 17, Luke Petrasek 14, Janari Joesaar 13, Victor Sanders 13, Tanner Groves 12, Mateusz Kostrzewski 6, Kalif Young 5, Amir Bell 4, Kamil Łączyński 3, Jakub Schenk 1, Igor Wadowski 0, Filip Siewruk 0.

plk.pl