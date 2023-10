Bójka na zgrupowaniu reprezentacji! Piłkarz wyrzucony z kadry

Podczas zgrupowania reprezentacji Włoch U-21 doszło do bójki między piłkarzami. Według informacji mediów z Półwyspu Apenińskiego pobili się Matteo Ruggeri i Marco Nasti. Pierwszy z zawodników doznał złamania nosa. Włoska federacja podjęła już zdecydowane kroki w tej sprawie.

Jak przekazała "ANSA", Nasti uderzył Ruggeriego w taki sposób, że złamał mu przegrodę nosową. Piłkarz Atalanty udał się już do Bergamo, gdzie będzie kontynuował leczenie. Z kolei Nasti za swoje zachowanie został wyrzucony ze zgrupowania reprezentacji. Napastnik Bari opublikował na Instagramie oświadczenie w tej sprawie.

"Przeprosiłem już prywatnie, ale chcę to zrobić również tutaj. Mam wielki szacunek do sportu i niebieskiej koszulki. Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co się wydarzyło na zgrupowaniu reprezentacji" - napisał 20-latek.

Obecnie nie wiadomo, jakie będą dalsze konsekwencje zajścia. Na razie Nasti musiał opuścić zgrupowanie drużyny narodowej.

+++Clamoroso in #Under21: #Nasti tira un pugno a #Ruggeri e gli rompe il setto nasale. Il giocatore del Bari cacciato dal ritiro+++ — Sportface (@sportface2016) October 13, 2023

Przypomnijmy, że to nie jedyny skandal w świecie futbolu, którym obecnie żyje Italia. Głośno jest o aferze bukmacherskiej. Zamieszani w nią są reprezentanci Włoch oraz zawodnicy Serie A. Chodzi o obstawianie zdarzeń w meczach piłkarskich u nielegalnych bukmacherów. Dodajmy, że we Włoszech piłkarze mogą grać u bukmacherów, ale nie może to dotyczyć piłki nożnej. W piątek wyszło na jaw, że wśród piłkarzy zamieszanych w sprawę jest Nicola Zalewski. 22-latek przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski U-21.

mtu, Polsat Sport