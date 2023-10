Para Bartosz Łosiak i Michał Bryl pokonała Niemców Clemensa Wicklera i Nilsa Ehlersa 2:0 (21:18, 21:16) i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w siatkówce plażowej w meksykańskiej Tlaxacali. O awans do półfinału powalczy z Amerykanami Milesem Partainem i Andym Beneshem. Transmisja meczu Michał Bryl/Bartosz Łosiak - Miles Partain/Andy Benesh w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 00:00.