Podczas sobotniej gali FEN 51 organizacja będzie świętowała 10-lecie istnienia. W walce wieczoru w Lubinie wystąpi Cezary Oleksiejczuk (11-2, 4 KO, 2 Sub). Mistrz kategorii półśredniej zmierzy się w podwyższonym limicie wagowym z Chrisem Fishgoldem (18-5, 2 KO, 13 Sub). Transmisja gali FEN 51 w Polsacie Sport, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że pierwotnie przeciwnikiem młodszego z braci Oleksiejczuków miał być Bauyrzhan Kuanyshbayev. Kazach nie otrzymał jednak wizy na przylot do Polski. Organizacja musiała szybko znaleźć zastępstwo. Rękawicę zdecydował się podjąć Fishgold. W związku z tym pojedynek odbędzie się w limicie wagowym do 79 kg, a zatem nie będzie on miał statusu mistrzowskiego i zostanie rozegrany na dystansie trzech rund po pięć minut.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana w walce wieczoru na ostatniej prostej! Cezary Oleksiejczuk poznał nowego rywala

Dla Oleksiejczuka będzie to szansa na 10 wygraną z rzędu. 23-latek uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Polsce. W ostatnim występie pokonał na punkty Mansura Abdurzakova. Była to jego trzecia udana obrona mistrzowskiego tytułu w wadze półśredniej.

Jego rywalem na FEN 51 będzie Fishgold. Anglik przez lata uchodził za jedną ze wschodzących gwiazd brytyjskiej sceny MMA. W przeszłości był mistrzem organizacji Cage Warriors, po czym trafił do UFC. Przygodę z amerykańskim gigantem zakończył z bilansem jednego zwycięstwa i trzech przegranych. Później zmienił kategorię wagową na półśrednią i toczył pojedynki na gołe pięści. Do MMA wrócił w marcu tego roku. Wówczas na gali Levels Fight League 8 przez kontuzję żebra przegrał z Adrianem Kępą.

W co-main evencie do klatki FEN powróci Kacper Formela (16-4, 7 KO, 3 Sub). Mistrz kategorii piórkowej zawalczy w wadze lekkiej. Jego rywalem będzie Nursultan Kassymkhanov (13-4, 6 KO, 2 Sub) z Kazachstanu. Ciekawie zapowiada się również walka niepokonanego Damiana Rzepeckiego (5-0, 1 KO, 2 Sub), który skrzyżuje rękawice z Estabilim Amato (12-6, 6 KO, 3 Sub).

Transmisja gali FEN 51 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:00) i Super Polsacie (20:00).

Karta główna:



CW 79 kg: Cezary Oleksiejczuk (11-2) - Chris Fishgold (18-5-1)

70.3 kg: Kacper Formela (16-4) - Nursultan Kassymkhanov (13-4)

70.3 kg: Damian Rzepecki (5-0) - Estabili Amato (12-6)

83.9 kg: Tomasz Ostrowski (2-1) - Artur Niebrzydowski (2-2)

65.8: Dawid Kareciński (3-0) - Patryk Likus (3-3)

83.9 kg: Mateusz Janur (6-6) - Aleksey Shanin (6-3)

65.8 kg: Michał Borowski (1-0) - Patryk Semeniuk (1-0)

Karta wstępna:

65.8 kg: Stefaniak - Gracjan Miś

71 kg K-1: Vladyslav Shatunskyi - Wiśniewski

120.2 kg Semi-Pro: Bartłomiej Staszkiewicz - Kacper Paczóski

65.8 kg Semi-Pro: Piotr Skobel - Daniił Fedenko

mtu, Polsat Sport