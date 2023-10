Polski duet Bartosz Łosiak i Michał Bryl stoi przed szansą awansu do wielkiego finału mistrzostw świata w siatkówce plażowej. Ostatnią przeszkodą do realizacji tego celu jest szwedzki tandem David Ahman oraz Jonatan Hellvig. Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.