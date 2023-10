Szwedzi David Ahman i Jonatan Hellvig będą rywalami Bartosza Łosiaka i Michała Bryla w półfinale mistrzostw świata w siatkówce plażowej w meksykańskiej Tlaxcali. Polacy po raz pierwszy w historii dostali się do czołowej czwórki imprezy tej rangi. Relacja i wynik na żywo meczu Bryl/Łosiak - Ahman/Hellvig na Polsatsport.pl.

22-latkowie ze Szwecji to dwukrotni mistrzowie Europy i wiceliderzy światowego rankingu. W ćwierćfinale po długim i zaciętym meczu pokonali Holendrów Stefana Boermansa i Yoricka de Groota 2:1 (32:30, 22:24, 15:12).

Natomiast Łosiak i Bryl wygrali z Amerykanami Milesem Partainem i Andym Beneshem 2:0 (21:19, 21:16).

- Ten turniej jest dla nas jak sen, jak marzenie. Gramy razem półtora roku i jednym z naszych głównych celów było właśnie dobre przygotowanie się do mistrzostw świata. Amerykanie tworzą świetny duet, wiele razy w tym sezonie pokazywali się z jak najlepszej strony, ale teraz to my byliśmy górą - skomentował Bryl.

Polska para kroczy w najważniejszej imprezie sezonu od zwycięstwa do zwycięstwa. Najpierw wygrała wszystkie trzy spotkania grupowe, w których straciła tylko jednego seta, a w fazie pucharowej była lepsza 2:0 od trzech kolejnych par.

W sięgającej 1997 roku historii mistrzostw świata żadnemu polskiemu teamowi nie udało się wcześniej awansować do strefy medalowej.

Do tej pory największym wspólnym sukcesem Bryla i Łosiaka była czwarta pozycja w ubiegłorocznych mistrzostwach Europy i wygrana w prestiżowym turnieju Beach Pro Tour Elite w Hamburgu. Mieli też dobre wspomnienia z Tlaxcali, gdzie półtora roku temu triumfowali w zawodach drugiego poziomu Beach Pro Tour.

Ten rok zaczęli od drugiego miejsca w turnieju Beach Pro Tour Finals w Dausze, który stanowił ukoronowanie poprzedniego sezonu. W lutym także w Katarze zajęli czwarte miejsce w zawodach otwierających nowy sezon, a pod koniec kwietnia w brazylijskiej Uberlandii stanęli na trzecim stopniu podium. W "czwórce" byli także w lipcu w szwajcarskim Gstaad, ale wtedy z powodu kontuzji pierwszego z nich nie mogli powalczyć w półfinale. Z tego też powodu w sierpniu zabrakło go w mistrzostwach Europy, a Łosiak w parze z Maciejem Rudolem rywalizowali bez sukcesów.

Do mundialu polska para przystąpiła jako 20. duet światowego rankingu.

Niespodziankę sprawili mający za sobą dobry sezon Czesi Ondrej Perusic i David Schweiner, którzy wyeliminowali dominujących w tej dyscyplinie od lat Andersa Berntsena Mola i Christiana Soeruma 2:1 (21:14, 14:21, 15:12). Norwegowie to mistrzowie olimpijscy z Tokio, którzy w Meksyku bronili tytułu sprzed roku z Rzymu.

Stawkę półfinalistów uzupełniają Amerykanie Theo Brunner i Trevor Crabb.

Bryl ze Schweinerem prowadzą ex aequo w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników MŚ - obaj zdobyli do tej pory po 141 "oczek". Czech jest także najlepiej atakującym, a Bryl zajmuje w tym zestawieniu czwartą pozycję, podobnie jak wśród najlepiej blokujących, gdzie liderem jest Mol. Z kolei Łosiak z dziewięcioma punktami jest piąty w rankingu zagrywających.

Pierwszy polski półfinał MŚ rozpocznie się o godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę.

Zwycięzcy turnieju, poza mistrzowskim tytułem, zdobędą też bezpośrednią kwalifikację dla kraju do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

fdz, PAP