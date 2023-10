Niespodziewane słowa znanego menedżera. Opowiedział o swoich planach

Antonio Conte to jeden z tych czołowych piłkarskich menedżerów, który obecnie pozostaje bez pracy. Nie może zatem dziwić, że bardzo często, niemal codziennie, jest łączony z powrotem na ławkę któregoś z klubów. Sam zainteresowany nie kwapi się jednak, aby tak się stało i czeka na lukratywne oferty.

Conte pracował w tym roku w Tottenhamie, ale jeszcze przed upływem sezonu 2022/2023 odszedł ze stolicy Anglii. Od tamtej pory nigdzie nie znalazł zatrudnienia, ale nie dlatego, że nie miał propozycji. Po prostu niczego... nie szukał.

Włoch w rozmowie z rodzimymi mediami zaznaczył, że minione kilka miesięcy poświęcił na spędzanie czasu z rodziną i bliskimi. Jest gotowy do powrotu do pracy, ale pod jednym warunkiem.

- Po Tottenhamie obiecałem poświęcić czas rodzinie. Chcę odpocząć i cieszyć się tym, co mam wokół. Któregoś dnia moim marzeniem jest prowadzić drużynę, która coś ostatnio wygrała. Kiedy wrócę, dla innych będzie bardzo ciężko. Będę gotowy na bitwę - powiedział.

Były menedżer m.in. Juventusu oraz Chelsea zaznaczył zatem, że tym razem chciałby objąć drużynę z topu, ale niebędącą w kryzysie. Tak było w Turynie oraz Londynie. Ostatecznie z obiema ekipami świętował sukcesy w Serie A oraz Premier League.

- Któregoś dnia chciałbym poprowadzić drużynę, która jest silna i która ostatnio coś wygrała. Kiedy zaczynałem pracę w Chelsea, była siódma w Premier League. To samo Juventus w Serie A - rzekł.

Co ciekawe, według doniesień mediów z Italii, Conte jest brany pod uwagę jako menedżer SSC Napoli. Klub ten spełniałby wymagania 54-latka, jako że w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Włoch. Dla Conte byłby to powrót do rodzimej Serie A po dwóch latach przerwy, kiedy pracował w Interze, z którym zdobył mistrzostwo kraju. Wcześniej sięgnął po triumf w Premier League z Chelsea, był selekcjonerem reprezentacji Italii, a na szerokie wody wypłynął pracując w Juventusie, z którym trzykrotnie wygrał scudetto.