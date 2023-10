Było blisko sensacji w "polskiej" grupie eliminacji! O wyniku zadecydował rzut karny

Gospodarze od pierwszej połowy dominowali na boisku. Czesi dobrą okazję, by wyjść na prowadzenie mieli już w czwartej minucie. Wtedy piłka po strzale Michala Sadilka trafiła w słupek. Jeszcze przed przerwą miała miejsce podobna sytuacja. Tym razem to Adam Hlozek trafił w słupek z rzutu wolnego. Mimo, że piłkarze z Wysp Owczych nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na grę rywali, to pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Dominację Czechów na boisku w pierwszej połowie potwierdzają statystyki. Gospodarze przez pierwsze 45 minut oddali w sumie 12 strzałów, przy czym Mattias Lamhauge musiał interweniować pięć razy. Ales Mandous nie miał natomiast szansy, by popisać się swoimi umiejętnościami. Piłkarze reprezentujący Wyspy Owcze przez przerwą oddali tylko jeden strzał, który był niecelny.

Druga połowa była bliźniaczo podobna do pierwszej. Czesi stawiali warunki na boisku, ale wydawało się, że Farerzy, będą w stanie utrzymać remis do końca meczu. Sytuacja zmieniła się w 74. minucie. Wtedy Odmar Faero zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, przez co sędzia musiał podyktować rzut karny. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Tomas Soucek. Kapitan czeskiej kadry bez większych problemów pokonał bramkarza oponentów i wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Już do ostatniego gwizdka żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku spotkania. Dzięki temu triumfowi Czesi mają na swoim koncie 11 punktów. To oznacza, że podopieczni Jaroslava Silhavego wskoczyli na drugie miejsce w grupie eliminacji mistrzostw Europy, tym samym wyprzedzając reprezentację Polski.

Czechy - Wyspy Owcze 1:0 (0:0)

Bramka: Tomas Soucek 74 (karny)

Czechy: Ales Mandous - David Doudera (Lukas Masopust 77), Tomas Holes, Ladislav Krejci, David Jurasek (ukas Provod 57) - Tomas Soucek, Ondrej Lingr (Jakub Brabec 90+1), Michal Sadilek - Vaclav Cerny (Joannes Bjartalid 77), Tomas Cvancara (Jan Kuchta 57), Adam Hlozek

Wyspy Owcze: Mattias Lamhauge - Rene Joensen, Andrias Edmundsson, Odmar Faero, Sonni Ragnar Nattestad, Viljormur Davidsen - Solvi Vatnhamar (Klaemint Olsen 84), Jakup Andreasen (Klaemint Olsen 84), Brandur Hendriksson, Ari Mohr Jonsson (Joannes Bjartalid 58) - Paetur Petersen (Joan Simun Edmundsson 77)