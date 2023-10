MotoGP: Bagnaia zwycięzcą w Indonezji

W niedzielę Bagnaia wyprzedził Hiszpana Mavericka Vinalesa (Aprilia) i Francuza Fabio Quartararo (Yamaha).

Wyścig obfitował w zwroty akcji. Długo prowadził Martin, ale na 14. okrążeniu, mając trzysekundową przewagę nad rywalami upadł. Liderem został Maverick, ale wyprzedził go startujący dopiero z 13. pozycji Bagnaia i nie oddał prowadzenia do mety. Vinalesa atakował także Quartararo, ale nie zdołał go minąć.

Rywalizację na torze Mandalika na wyspie Lombok ukończyło tylko 14 z 21 zawodników.

W klasie Moto2 zwyciężył lider klasyfikacji MŚ Hiszpan Pedro Acosta (Kalex). Z kolei w klasie Moto3 najszybszy był Brazylijczyk Diogo Moreira (KTM), a lider klasyfikacji MŚ Hiszpan Jaume Masia (Honda) był szósty.

Do zakończenia sezonu pozostało pięć zawodów. Kolejne odbędą się za tydzień w Australii.

KN, PAP