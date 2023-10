Grupa Azoty Unia Tarnów znajduje się obecnie na 9. miejscu w tabeli ORLEN Superligi. Podopieczni trenera Marcina Janasa do tej pory zebrali 10 punktów, zwyciężając z MMTS Kwidzyn (34:26), Zepter KPR Legionowo (32:29) oraz MKS Zagłębiem Lubin (21:25). Dodatkowo mają za sobą serię rzutów karnych z ARGED REBUD KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski (24:24, k.1:4). Liderami tarnowian w ofensywie po ośmiu seriach są Dzmitry Smolikau (35 bramek przy skuteczności 54%) oraz Paweł Podsiadło (34 bramki przy 50% skuteczności).

Ostatnie starcie miedzy obiema drużynami rozstrzygnięte zostało dopiero po emocjonującej serii rzutów karnych. Gdańszczanie zwyciężyli tamto spotkanie 22:22, k.4:3.

Po zaciętej walce z Górnikiem Zabrze, drużyna prowadzona przez duet trenerski Mariusz Jurkiewicz – Jakub Bonisławski, zawalczy o jak najlepszy wynik i realizację własnych założeń.

- Na mecz z Tarnowem nastawiamy się tak jak na każde spotkanie. Mamy swoje założenia zarówno w ataku, jak i w obronie. Liczę na to, że wygramy ten mecz i jestem pewny, że każdy da z siebie wszystko - powiedział Patryk Pieczonka, rozgrywający Energi Wybrzeże Gdańsk.

Pieczonka podkreśla, że: „Jest to dla nas kolejny mecz, do każdego podchodzimy tak samo. Skupiamy się szczególnie na swojej grze i wyeliminowaniu błędów, które popełnialiśmy we wcześniejszych meczach”.

Relacja i wynik na żywo meczu Energa Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15.00.

Informacja Prasowa