Rosyjska siatkówka wróci na salony? "Odbędzie się to szybko i bezboleśnie"

Siatkarska reprezentacja Rosji wróci do międzynarodowej rywalizacji? Roman Stanisławow, były menadżer "Sbornej", jest o tym przekonany.

Rosja i Białoruś zostały zawieszone w najważniejszych rozgrywkach siatkarskich tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Kilka miesięcy później FIVB podjęła również decyzję o wykreśleniu "Sbornej" i Białorusi ze światowego rankingu, a kilka federacji - w tym Polski Związek Piłki Siatkowej - zbojkotowało niedawny Kongres Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej ze względu na obecność przedstawicieli krajów-agresorów.

Roman Stanisławow, były menadżer siatkarskiej reprezentacji Rosji, uważa jednak, że jego rodacy... wrócą już wkrótce na międzynarodowe salony!

- Czy nasza pozycja w Europie jest mocna? To złe sformułowanie. Nasza pozycja jest mocna na całym świecie, dlatego ze wszystkich sportów zespołowych to właśnie powrót siatkówki odbędzie się najszybciej i najmniej boleśnie. Widzimy, że ludzie na to czekają i są na ten powrót gotowi - powiedział Stanisławow w rozmowie ze "Sport-Expressem".

Ostatnią wielką imprezą z udziałem Rosjan były mistrzostwa Europy w 2021 roku. "Sborna", odpadła z nich w ćwierćfinale, przegrywając 0:3 z Polską.

RI, Polsat Sport