UFC Vegas 81: Sodiq Yussuf - Edson Barboza. Wyniki i skróty walk

Za nami kolejna pasjonująca gala spod szyldu UFC. Tym razem w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego nie zaprezentował się żaden reprezentant Biało-Czerwonych, ale i tak było bardzo ciekawie. W walce wieczoru doszło do pojedynku Sodiqa Yussifa (13-3, 6 KO, 1 Sub) z Edsonem Barbozą (24-11, 14 KO, 1 Sub). Poniżej przedstawiamy wyniki oraz skróty walk.