Alain Prost: Dominacja Verstappena na długie lata

Prost, triumfator F1 w latach 1985-86, 89 i 93 jest przekonany, że Holender, który w tym roku wygrał już 14 z 17 rozegranych wyścigów (dwa padły łupem partnera Verstappena z zespołu Meksykanina Sergio Pereza a jeden Hiszpana Carlosa Saina Jr. z Ferrari), jest jeszcze w stanie poprawić swoją formę.

- Kiedy pierwszy raz pokonał Lewisa Hamiltona, jego wiara we własne umiejętności znacznie wzrosła" - powiedział Prost w wywiadzie. "Ten pierwszy tytuł go wzmocnił, teraz już wie, że jest bardzo szybki i to skutecznie wykorzystuje - dodał.

Francuz przyznał, że tegoroczna świetna forma Verstappena może być sygnałem dla rywali, że przez najbliższe dwa sezony, gdy przepisy F1 nie ulegną żadnej zasadniczej zmianie, nadal będzie bardzo trudno z nim wygrać.

- Jego motywacją jest i nadal będzie chęć zwyciężania. Sądzę, że dla niego nadal mniej liczą się kalkulacje dotyczące kolejnego tytułu, tylko możliwość stawania na najwyższym stopniu podium. Wydaje się, że Max lubi walkę, to jest jego motywacja - przyznał Prost.

Jego zdaniem Verstappen, o ile zostanie w F1, gdy w 2018 roku jego kontrakt z Red Bullem się zakończy, nadal będzie dominował na torach.

- On urodził się po to, aby wygrywać. Wyścigi są jego pasją, innych hobby chyba nie ma wiele. To jest mistrz na wiele lat - zakończył Prost.

JJ, PAP