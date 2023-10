King Szczecin ósmym polskim zespołem w rozgrywkach Ligi Mistrzów

Wcześniej w gronie 32 drużyn walczących o trofeum i nagrodę miliona euro były: Stelmet Zielona Góra (2016/17, 2017/18), Rosa Radom (2016/17, 2017/18), Anwil Włocławek (2018/19, 2019/20), Polski Cukier Toruń (2019/20), Start Lublin (2020/21), BM Stal Ostrów Wlkp. (2021/22) i Legia (2022/23).

ZOBACZ TAKŻE: King Szczecin wygrał w hicie Orlen Basket Ligi

Tylko Stelmetowi w sezonie 2017/18 udało się zakwalifikować do play off - uległ jednak w pierwszej rundzie (1/8 finału) w dwumeczu z AS Monaco.

Obecne rozgrywki to ósma edycja rywalizacji, która wystartowała w 2016 r.

King prowadzony przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, w fazie grupowej zmierzy się, oprócz Dinamo, z byłym triumfatorem tych rozgrywek AEK Ateny oraz niemieckim MPH Riesen Ludwigsburg.

fdz, PAP