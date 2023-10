Pierwsza porażka PGE Spójni. Legia górą w starciu pucharowiczów

Początek spotkania układał się po myśli gości, którzy m. in. dzięki akcjom Arica Holmana i Michała Kolendy byli lepsi o cztery punkty. Aleksandar Langović oraz Devon Daniels szybko to jednak zmieniali - stargardzianie wychodzili nawet na prowadzenie. Ostatecznie dzięki zagraniu Stephena Browna po 10 minutach było 23:21.

W kolejnej części meczu Legia znowu potrafiła zdobywać przewagę - chociażby po rzutach Grzegorza Kulki i Raya Cowelsa. Dzięki akcji Holmana przyjezdni uciekali na siedem punktów. Gospodarze nie zamierzali się jednak poddawać - w końcówce niezwykle ważne akcje kończyli Daniels i Brown, przez co pierwsza połowa zakończyła się wynikiem tylko 38:41.

W trzeciej kwarcie dzięki akcji Josipa Sobina zespół z Warszawy był już lepszy o sześć punktów, ale serią 8:0 odpowiedzieli na to gospodarze i po rzutach wolnych Stephena Browna wychodzili na prowadzenie. Sytuacja ponownie była więc bardzo wyrównana. Ostatecznie dzięki akcji PJ Pipesa po 30 minutach było 58:59.

W kolejnej kwarcie żadna z ekip nie potrafiła zbudować bezpiecznej przewagi. Drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego uciekała na cztery punkty po rzutach wolnych Marcela Ponitki, ale to szybko było niwelowane. Po dwóch trójkach Bena Simonsa w końcówce stargardzianie przegrywali tylko punktem. W kluczowych momentach ważne akcje należały jednak do Pipesa oraz Kolendy, co oznaczało, że Legia zwyciężyła 87:81.

Najlepszym strzelcem gości był Ray Cowels z 19 punktami. Stephen Brown zdobył dla gospodarzy 18 punktów, 9 asyst i 4 zbiórki.

