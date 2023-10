Koszykarze Śląska Wrocław wygrali z Krajową Grupą Spożywczą Arką Gdynia

Początek spotkania był bardzo wyrównany, chociaż Jakub Nizioł i Dusan Miletić sprawiali, że to gospodarze byli minimalnie lepsi. Po późniejszej trójce Hassaniego Gravetta uciekali na sześć punktów. Dość szybko odpowiadał na to jednak Kacper Gordon, a po trójce w kontrze Andrzeja Pluty to Krajowa Grupa Spożywcza Arka wychodziła na prowadzenie. Ostatecznie po zagraniu Przemysława Żołnierewicza po 10 minutach było 20:23. Kolejne rzuty z dystansu Pluty i Żołnierewicza utrzymywały przewagę gdynian w drugiej kwarcie. Zmieniali to dopiero po chwili Nizioł wraz z Gravettem. Spotkanie cały czas było wyrównane, ale ostatecznie dzięki trójce Mileticia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:35.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Olivera Vidina utrzymywał przewagę, w czym pomagały kolejne akcje Dusana Mileticia oraz Sauliusa Kulvietisa. Z drugiej strony trójkami odpowiadał na to Andrzej Pluta. Po zagraniu Jakuba Szumerta przyjezdnym brakowały do remisu tylko dwa punkty. Po chwili sytuację na korzyść tej ekipy zmieniali Kacper Gordon i Maksymilian Wilczek! Po 30 minutach było więc 60:62. Na początku kolejnej części meczu WKS Śląsk zanotował serię 8:0, a wsadami popisali się Przemysław Żołnierewicz i Daniel Gołębiowski. Ekipa trenera Wojciecha Bychawskiego nie dawała za wygraną, a po kolejnej akcji Gordona zbliżyła się na zaledwie punkt. W kluczowych momentach nie zawiedli jednak Miletić i Kulvietis, a WKS Śląsk zwyciężył 88:79.

Śląsk Wrocław - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 88:79 (20:23, 21:12, 19:27, 28:17)

Śląsk Wrocław: Dusan Miletic 31, Jakub Nizioł 15, Daniel Gołębiowski 12, Saulius Kulvietis 11, Jawun Evans 9, Hassani Gravett 8, Arciom Parachouski 2, Mateusz Zębski 0, Kuba Piśla 0, Mikołaj Adamczak 0

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia: Adrian Bogucki 26, Andrzej Pluta 18, Kacper Gordon 10, Przemysław Żołnierewicz 9, Grzegorz Kamiński 7, Maksymilian Wilczek 5, Stefan Kenic 2, Jakub Szumert 2, Adam Hrycaniuk 0, Kacper Marchewka 0

MC, plk.pl