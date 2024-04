Śląsk uciekł spod topora. Wrocławianie wciąż w grze o play-offy

Sopocianie mocno weszli w to spotkanie i po akcjach Jakuba Schenka, Mikołaja Witlińskiego i Aarona Best prowadzili już 10:0. Niemoc przyjezdnych przerwał później Artiom Parachowski. Środkowy zbliżył ich nawet na zaledwie trzy punkty. Wracający do gry Saulius Kulvietis następnie dał wrocławianom przewagę! Ostatecznie po trójce Dusana Mileticia po 10 minutach było 23:27.

ZOBACZ TAKŻE: Zasłużony reprezentant Polski kończy karierę. Wiemy, kiedy rozegra ostatni mecz

Drugą kwartę Trefl znowu rozpoczynał od serii - tym razem 8:0 i po akcjach Jarosława Zyskowskiego wracał na prowadzenie. Nową różnicę na korzyść gospodarzy budowali później także Schenk i Best. Starał się to zmieniać Daniel Gołębiowski, ale to w tym fragmencie było za mało. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:38.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Miodraga Rajkovicia starał się być blisko - po zagraniu Dusana Mileticia przegrywał tylko czterema punktami. Szybko odpowiadali na to jednak Jarosław Zyskowski oraz Aaron Best. Po chwili i akcji Paula Scruggsa różnica wzrosła do 10 punktów. WKS Śląsk nie zamierzał się jednak poddawać i po późniejszych trafieniach Klassena i Mileticia był już remis. Po chwili Serb dawał przewagę! Po 30 minutach było 63:65.

W kolejnej części spotkania sytuację na korzyść ekipy trenera Żana Tabaka ponownie zmieniali Auston Barnes i Best. Następnie inicjatywę ponownie przejęli przyjezdni - ważne trójki trafiali przede wszystkim Hassani Gravett i Marek Klassen. Końcówka meczu była bardzo zacięta, a obie ekipy popełniały błędy. Kluczowe okazały się rzuty wolne Gravetta i Gołębiowskiego - WKS Śląsk wygrał ostatecznie 82:79!

Najlepszym zawodnikiem gości był Dusan Miletić z 23 punktami, 11 zbiórkami i 2 blokami. Paul Scruggs zdobył dla gospodarzy 14 punktów i 9 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 29. kolejka

Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 79:82 (23:27, 22:11, 18:27, 16:17)

Trefl: Paul Scruggs 14, Mikołaj Witliński 13, Aaron Best 12, Jarosław Zyskowski 10, Jakub Schenk 9, Andy Van Vliet 9, Geoffrey Groselle 6, Auston Barnes 6, Jakub Musiał 0;

Śląsk: Dusan Miletic 23, Hassani Grevett 15, Daniel Gołębiowski 13, Marek Klassen 13, Arciom Parachouski 6, Saulius Kulvietis 5, Jakub Nizioł 4, Angel Nunez 3, Mateusz Zębski 0, Aleksander Wiśniewski 0.

PLK.PL