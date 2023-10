Świetna ostatnia kwarta Arged BM Stali, gdynianie pokonani

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane - przyjezdni potrafili wychodzić na prowadzenie po kolejnych trafieniach Przemysława Żołnierewicza. Z drugiej strony trójki trafiali David Brembly oraz Damian Kulig. Sytuacja zmieniała się co chwilę, głównie dzięki rzutom Arunasa Mikalauskasa. Ostatecznie jednak po rzutach wolnych Adama Hrycaniuka po 10 minutach było 18:19.

W drugiej kwarcie ostrowianie starali się odskakiwać - nawet na pięć punktów dzięki trafieniu z dystansu Kuliga. Po chwili do kolejnego remisu doprowadzali Stefan Kenić oraz Andrzej Pluta. Obie ekipy grały jednak w rytmie “kosz za kosz”. Ostatecznie po trójce Kacpra Gordona pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:38.

Na początku trzeciej kwarty z jednej strony świetnie radził sobie Adrian Bogucki, ale z drugiej doskonale odpowiadał David Brembly. W pewnym momencie zespół trenera Wojciecha Bychawskiego zanotował serię 8:0 i po akcji 2+1 Kacpra Gordona był lepszy właśnie o osiem punktów. Arged BM Stal trójkami Brembly’ego i Chylińskiego doprowadzała do remisu. Ostatecznie jednak m.in. dzięki Adrianowi Boguckiemu po 30 minutach było 57:63.

Kolejną część meczu drużyna trenera Andrzeja Urbana rozpoczęła od rewelacyjnej serii 15:0, więc po kontrze Mikalauskasa była lepsza o dziewięć punktów. Dopiero po czterech minutach przerwał to Bogucki. On tego momentu to ostrowianie całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a ciągle świetny był Chyliński. Ostatecznie zwyciężyli 89:79.

Najlepszym graczem gospodarzy był David Brembly z 20 punktami i 3 zbiórkami. Andrzej Pluta zdobył dla gości 19 punktów i 5 asyst.

