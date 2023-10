Wielki dzień dla kobiecej koszykówki. Rekord pobity

Wynik niemal podwoił poprzedni rekord wynoszący 29 619, a ustanowiony przez drużyny Connecticut i Oklahoma w meczu o mistrzostwo NCAA w 2002 roku w hali Alamodome w San Antonio.

"Możesz mieć pomysł, który może się nie udać, jeśli nikt się nie pojawi” – powiedziała Bluder. „Ale kibice dopisali. Pięćdziesiąt pięć tysięcy, pobicie rekordu, możliwość zabawy na świeżym powietrzu... To był sen. To naprawdę się zdarzyło. To było po prostu fantastyczne" - dodała.

Mecz był odpowiedzią stanu Iowa na sierpniowy „Dzień siatkówki w Nebrasce”. Właśnie tam w sierpniu został ustanowiony światowy rekord frekwencji na kobiecym wydarzeniu sportowym. Wówczas spotkanie siatkówki na Memorial Stadium na Uniwersytecie Nebraska w Lincoln 92 003 widzów obejrzało zwycięstwo akademickiej drużyny Huskers nad Omaha.

Rekord liczby kibiców na meczu ligi NBA sezonu zasadniczego został ustanowiony w styczniu. Spotkanie w hali Alamodome pomiędzy San Antonio Spurs z Golden State Warriors (113:144) obejrzało 68 323 fanów. W ekipie gospodarzy zagrał reprezentant Polski Jeremy Sochan.

Najwięcej kibiców wydarzenie spod znaku NBA zgromadziło podczas Meczu Gwiazd z 2010 roku. Wówczas, na stadionie futbolistów Dallas Cowboys, na trybunach usiadło aż 108 713 osób.