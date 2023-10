Do kogo trafi Złota Piłka? Hiszpański dziennikarz wskazał jasno!

Złota Piłka to trofeum przyznawane przez francuski magazyn "France Football" od 1956 roku. Tylko raz nie została przyznana w 2020 roku z uwagi na pandemie koronawirusa. Najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem w historii plebiscytu jest Robert Lewandowski, który zajął drugie miejsce w 2021 roku.

Według dziennikarza - Alberta Masnou - nagroda dla najlepszego piłkarza za sezon 2022/23 trafi do Leo Messiego. Jeśli jego doniesienia się potwierdzą, Argentyńczyk sięgnie po to trofeum po raz ósmy, co jest absolutnym rekordem. Drugi w tej klasyfikacji, Cristiano Ronaldo, wygrywał ten plebiscyt pięciokrotnie.

Według ekspertów, szansę sięgnięcia po to trofeum ma również Erling Haaland, który jednak nie może pochwalić się sukcesami z reprezentacją. Norweg, grający na co dzień w Manchesterze City, wywalczył z tym klubem potrójną koronę, a ponadto został królem strzelców Premier League.

W gronie trzydziestu kandydatów znalazł się także Robert Lewandowski, który przed rokiem był czwarty, a dwa lata temu przegrał jedynie z Messim

Gala rozdania nagród odbędzie się w poniedziałek 30 października.

Jakub Jędryka, Polsat Sport