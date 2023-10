Babilon MMA 41: Karta walk

Babilon MMA nie zwalnia tempa! Już 24 listopada kolejna gala z bardzo mocną kartą walk. W pojedynku wieczoru Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej Adrian Błeszyński zmierzy się z Filipem Tomczakiem o tymczasowy pas w wadze średniej. Wcześniej w eliminatorze w piórkowej spotkają się Kamil Warzybok i znany z KSW Paweł Polityło. Wracają także dawno niewidziany Sylwester Kołecki oraz walcząca do niedawna w Bellatorze Katarzyna Sadura. Transmisja na kanałach grupy Polsat.

Na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej przygotowano specjalną kartę walk. Przed hitowym pojedynkiem Błeszyński - Tomczak w klatce wystąpią m.in. mający passę pięciu wygranych przed czasem Kamil Warzybok, który zmierzy się z „Polskim Orłem” Pawłem Polityło. Wciąż prawdopodobny jest także przekładany pojedynek Adriana Dudka z królem nokautu Samuelem Vogtem.

Wcześniej kolejny test zaliczy ciekawy prospekt królewskiej kategorii Paweł Oleszczuk, nazywany przez kibiców "Polskim Kratosem", którego czeka starcie z ogromnym Michałem Rudzkim. Kto z tej dwójki straci zero w rekordzie?



Po dwuletniej nieobecności powróci dawno niewidziany Sylwester Kołecki. Brat złotego medalisty olimpijskiego postara się o piąte zawodowe zwycięstwo w MMA. Na Babilon MMA 41 wystąpi także Katarzyna Sadura, która ostatnio występowała w Bellatorze. Jej rywalką będzie Francuzka Marie Loiseau znana z walk w Ares FC, Oktagon i Cage Warriors.

Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min - Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Adam Łaguna (7-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min - Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min - Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)

