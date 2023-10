Porażka może słono Hurkacza kosztować. Co z turniejem Masters?

W niedzielę Hurkacz świętował jeden z większych sukcesów w karierze - zwycięstwo w turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Dzięki temu przesunął się w górę światowego rankingu. W najnowszym notowaniu zajmował 11. - a nie jak do tej pory: 17. - miejsce.

Do zamykającego pierwszą dziesiątkę Taylora Fritza wrocławianin tracił 510 punktów. Mniej - 335 pkt - dzieliło go od ósmego w Race to Turin Duńczyka Holgera Rune. To właśnie tutaj Hurkacz upatrywał swojej szansy. Ambitny plan był taki, aby maksymalnie solidnie zapunktować w Japonii i powalczyć o zepchnięcie Rune z pozycji premiowanej występem w Turynie.

Już jednak wiadomo, że to nie uda się Polakowi. W pierwszym meczu w Tokio uległ on 1:2 Zhizhenowi Zhangowi i pożegnał się z rywalizacją. Jego konto nie wzbogaci się więc o cenne punkty rankingowe.

Przed Hurkaczem dwie ostatnie szanse na wywalczenie przepustki do Turynu. 23 października rozpocznie się turniej w Bazylei, a tydzień później - w Paryżu.

JŻ, Polsat Sport