Zofia Tuła wicemistrzynią świata w kajakowym freestyle'u

Zofia Tuła zdobyła w miejscowości Columbus w stanie Georgia tytuł wicemistrzyni świata w kajakowym freestyle'u w C1. To pierwszy w historii medal Polki w tej konkurencji. Tytuł obroniła Brytyjka Ottie Robinson-Show.

Tuła po raz pierwszy wystarowała w tej kategorii, bo dotychczas rywalizowała tylko w kajaku. W tym roku postanowiła do swojego treningu dołączyć kanadyjkę, w której zawodnik klęczy zamiast siedzieć i używa pagaja - wiosła o jednym piórze.

"Porównójąc kanadyjkę do kajaka, to w C1 ma się dużo mniejszą kontrolę. Klęcząc z podwiniętymi nogami w środku trudniej jest manewrować łódką, a jedno pióro zamiast dwóch nie ułatwia sprawy. Na tak dużej wodzie samo złapanie fali nie jest łatwe, a co dopiero robienie tricków" - skomentowała zawodniczka Karkonoskiego Klubu Kajakowego.

Zawody odbyły się na rzece Chattahoochee.

JJ, PAP