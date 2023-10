Neymar załamany! Gwiazdor zabrał głos w sprawie poważnej kontuzji

W środę 18 października Brazylia zmierzyła się na wyjeździe z Urugwajem w meczu eliminacji mistrzostw świata. Podczas tego spotkania kontuzji doznał Neymar. Zawodnik Al-Hilal został zniesiony z boiska w doliczonym czasie pierwszej połowy, a jego miejsce na murawie zajął Richarlison. Spotkanie ostatecznie zakończyło się porażką "Canarinhos" 0:2.

Jak się okazało, były piłkarz między innymi FC Barcelona zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Oznacza to, że Brazylijczyk będzie musiał przejść operację i nie wystąpi w żadnym meczu przez najbliższe miesiące.

Neymar postanowił zabrać głos w sprawie całej sytuacji. 31-latek opublikował post na swoim koncie na Instagramie, które obserwuje ponad 200 milionów osób.

"To bardzo smutny moment, najgorszy. Wiem, że jestem bardzo silny, ale tym razem będę potrzebował rodziny i przyjaciół jeszcze bardziej. Nie jest łatwo przejść przez kontuzję i operację. Przechodzę przez to wszystko po czterech miesiącach od powrotu do zdrowia" - napisał Brazylijczyk w swoich mediach społecznościowych.

AA, Polsat Sport