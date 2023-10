Piłkarz włoskiego giganta zaginął! Włodarze klubu nie mogą się z nim skontaktować

Tony Martinsson, który jest dyrektorem sportowym IFK Norrkoping, udzielił wywiadu szwedzkiemu dziennikowi Norrköpings Tidningar. Zdradził, że włodarze klubu od jakiegoś czasu nie mogą skontaktować się z Emilem Robackiem.

ZOBACZ TAKŻE: Juventus zainteresowany reprezentantem Polski

- Chcę wiedzieć, że wszystko z nim w porządku. To niepokojące, że nie możemy go złapać, ale nie wiem, co jeszcze możemy zrobić - powiedział Martinsson.

Dyrektor sportowy przyznał, że nie byli w stanie porozmawiać z młodym piłkarzem od 14 dni.

- Chcę, żeby tu wrócił. Wtedy znajdziemy rozwiązanie, które będzie odpowiednie. Nie straciłem nadziei, że wróci, ale trudno powiedzieć, co się stanie, skoro nie znaleźliśmy go przez 14 dni - zdradził działacz.

Roback swoją sportową karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Hammarby IF. Do Mediolanu przeniósł się na początku września 2020 roku. Z włoskiego zespołu został wypożyczony najpierw do FC Nordsjaelland, a w marcu 2023 do IFK Norrkoping. 20-latek rozegrał w szwedzkim klubie zaledwie trzy spotkania. Wypożyczenie Szweda ma zakończyć się pod koniec listopada.

AA, Polsat Sport