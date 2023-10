Bartosz Salamon od kwietnia pozostaje zawieszony przez UEFA za stosowanie niedozwolonych środków. Ówczesny kapitan Lecha Poznań "wpadł" po meczu z Djurgardens IF w Lidze Konferencji. 32-latek został wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie.

Jak przekazały "WP SportoweFakty", środkowy obrońca w środę składał zeznania przed panelem dyscyplinarnym UEFA. Wcześniej Salamon miał już okazję odpowiadać na pytania członków organu, lecz ci znów poprosili go, by wyjaśnił kolejne kwestie. Warto dodać, że nie jest to częsty przypadek - podejrzani w takich sprawach rzadko są przesłuchiwani ponownie.

ZOBACZ TAKŻE: Podolski odejdzie z Górnika Zabrze? Jego wypowiedź wywołała szereg spekulacji

Wszystko wskazuje na to, że decyzja w sprawie ewentualnej dyskwalifikacji dla Salamona zapadnie w ciągu trzech lub czterech tygodni. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu grożą mu nawet cztery lata rozbratu z futbolem. W przypadku 32-letniego zawodnika mogłoby to oznaczać koniec kariery, aczkolwiek tak surowa kara jest w tej sytuacji mało prawdopodobna. Jak podają "WP SportoweFakty", Salamon przebywa obecnie we Włoszech, gdzie trenuje indywidualnie. W trakcie obowiązywania zawieszenia nie może bowiem trenować z zespołem.

Przypomnijmy, że Salamon trafił do Lecha w styczniu 2021 roku. Był to dla niego powrót na "stare śmieci" - w latach 2004-2007 był zawodnikiem akademii "Kolejorza". Następnie wyjechał do Włoch, gdzie spędził niemal 13 lat występując w różnych klubach. Półtora roku po powrocie do Poznania wywalczył z Lechem mistrzostwo Polski.

U Salamona wykryto diuretyk. Próbka B potwierdził obecność leku maskującego stosowanie innych środków w organizmie piłkarza. Sprawa wyszła na jaw na początku kwietnia, lecz 32-latek nie został od razu zawieszony. Stało się to tuż przed meczem Lecha z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Od tamtej pory nie oglądaliśmy Salamona na boisku.

mtu, Polsat Sport