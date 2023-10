Wisła Kraków się nie zatrzymuje! Kolejne efektowne zwycięstwo

Przed przerwą reprezentacyjną Wisła Kraków sprawiła swoim fanom wielką radość, pokonując Znicz Pruszków aż 6:2. Gospodarze mieli pójść za ciosem w piątkowy wieczór. Z kolei Resovia potrafiła przełamać się i ograć u siebie GKS Tychy 2:0.



Zobacz także: Gwiazda Fortuna 1 Ligi nie zagra do końca roku! Przejdzie operację

Z wielu względów spotkanie zapowiadało się więc bardzo ciekawie. Działo się sporo, a jako pierwsza na prowadzenie wyszła "Biała Gwiazda". Gospodarze przeprowadzili ładną akcję, którą strzałem z dystansu wykończył Bartosz Jaroch. Kolejny mecz z rzędu bez porażki wydawał się bardzo realny.

Krakowianie podwyższyli wynik tuż po przerwie. Dośrodkowanie Dawida Szota na gola zamienił najlepszy strzelec Fortuna 1 Ligi Angel Rodado. To było jego dziewiąte trafienie w tym sezonie.



Hiszpan mógł po raz kolejny wpisać się na listę strzelców, ale na kwadrans przed końcem nie wykorzystał rzutu karnego. Piłka po jego strzale trafiła w słupek.



To zemściło się już chwilę później, bo ładnej akcji goście złapali kontakt. Futbolówkę do siatki skierował Kamil Mazek. Gospodarze odpowiedzieli bardzo szybko, a gola strzelił Szymon Sobczak. Wynik w końcówce ustalił Miki Villar.



Wisła Kraków jest niepokonana od ponad dwóch miesięcy.

Wisła Kraków - Resovia Rzeszów 4:1 (1:0)

Bramki: Jaroch 19, Rodado 55, Sobczak 85, Miki 89 - Mazek 81.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport