Najlepsze transfery w PlusLidze? Jakub Bednaruk przedstawił swoją listę

– Wybrałem najbardziej istotne. Stephen Boyer to wewnętrzny transfer z Jastrzębskiego Węgla do Rzeszowa, Jean Patry za Boyer do Jastrzębia. Mateusz Bieniek i Karol Kłos to dwaj środkowi, którzy odeszli z Bełchatowa – jeden do Zawiercia, drugi do Rzeszowa. Alan Souza jako podstawowy atakujący kadry Brazylii to jest duże nazwisko. Trafił do Olsztyna, do zespołu, który ostatnio nie bił się o medale. Wreszcie Norbert Huber z ZAKSY do Jastrzębskiego Węgla. Kolejność nie oznacza, że któryś z tych transferów jest najważniejszy – powiedział Jakub Bednaruk.

– Wśród transferów mamy kadrowiczów silnych reprezentacji, mamy mistrzów olimpijskich. To oznacza, że ta liga rośnie – dodał ekspert Polsatu Sport.

Najciekawsze transfery w PlusLidze przed sezonem 2023/24 zdaniem Jakuba Bednaruka:

Stephen Boyer (Jastrzębski Węgiel ⟶ Asseco Resovia)

Jean Patry (Power Volley Milano ⟶ Jastrzębski Węgiel)

Mateusz Bieniek (PGE Skra Bełchatów ⟶ Aluron CMC Warta Zawiercie)

Alan Souza (Apan/Eleva ⟶ Indykpol AZS Olsztyn)

Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów ⟶ Asseco Resovia Rzeszów)

Norbert Huber (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⟶ Jastrzębski Węgiel).

Dyskusja na temat najważniejszych transferów w PlusLidze w materiale wideo:

RM, Polsat Sport