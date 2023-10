Czterokrotny mistrz NBA zakończył karierę po 19 sezonach. "To odpowiedni moment"

Osiem z 10 ostatnich sezonów spędził w Golden State Warriors i cieszył się z mistrzowskich pierścieni wywalczonych z "Wojownikami" w latach 2015, 2017, 2018, 2022. W pierwszych ze zwycięskich rozgrywek (2014/15) został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finałów.

ZOBACZ TAKŻE: Jeremy Sochan skomentował awans reprezentacji Polski. Jedno słowo!

Już przed minionym sezonem zapowiadał, że będzie żegnać się z rywalizacją na parkietach NBA.

- To jest po prostu odpowiedni moment. Upływający czas zaczyna być dla mnie ograniczeniem, a ja nie chcę odkładać niczego na później. Nie chcę też już dłużej dzielić swojego czasu między tym, co dzieje się na boisku a rodzinę. Syn ma 16 lat, mam też dwie córki i chcę towarzyszyć im jeszcze bardziej w najważniejszym dla nich etapie życia - powiedział amerykańskim mediom koszykarz, który do NBA trafił w 2004 roku.

Władze Philadelphia 76ers wybrały go wówczas z numerem 9 w drafcie. W Sixers spędził pierwszych osiem lat kariery, a w 2012 został wybrany do Meczu Gwiazd. Potem występował w Denver Nuggets, Miami Heat i Warriors.

Rozegrał 1231 meczów w sezonie zasadniczym, w których notował średnio 11,3 pkt, 4,9 zbiórki, 4,2 asysty oraz 1,4 przechwytu.

Iguodala to także mistrz świata (2010) i olimpijski (2012) z reprezentacją USA.

MC, PAP