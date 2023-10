Ekipa z Olsztyna z pewnością liczy na to, że uda jej się troszeczkę namieszać w dopiero co rozpoczynającej się ligowej kampanii. Do drużyny ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego dołączyli przed startem rozgrywek tacy zawodnicy jak chociażby Alan Souza czy Nicolas Szerszeń. Żeby dobrze wejść w nowy sezon trzeba jednak wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, bo przeciwnik w pierwszej kolejce jest z gatunku tych najtrudniejszcych.

Wiadomo już, iż w sobotnim spotkaniu na pewno na parkiecie nie zobaczymy Trevora Clevenot. Nowy nabytek Aluronu CMC Warty Zawiercie zmaga się obecnie z mononukleozą. Mimo tej absencji zawiercianie pozostają nieznacznym faworytem konfrontacji w Iławie. Czy czwarta drużyna minionej kampanii sprosta oczekiwaniom i wróci do Zawiercia z tarczą?

Relacja i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.