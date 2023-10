Piłkarski wicemistrz świata nie żyje. Przegrał z zapaleniem płuc

Boerjesson przez całą karierę związany był z klubami z rodzimej ligi. Zaczynał w Jonsereds IF, a następnie bronił barw IFK Goeteborg, Norrby IF oraz Oergryte IS. W reprezentacji Szwecji rozegrał 10 spotkań, z czego cztery podczas pamiętnego mundialu w 1958 roku, w którym Szwedzi sięgnęli po srebrne medale, przegrywając dopiero w wielkim finale z Brazylią, w której błyszczał legendarny Pele. W 2004 roku został włączony do Galerii Sław Szwedzkiego Futbolu.

ZOBACZ TAKŻE: 12 drużyn bez szans na awans na Euro. Wśród nich trzykrotni medaliści mistrzostw świata!

- Był fantastycznym człowiekiem, a także zawodnikiem, dzięki któremu jego koledzy z drużyny stawali się lepszymi piłkarzami. Potrafił strzelać gole, ale zawsze dbał przede wszystkim o dobro klubu. Był prawdziwym graczem zespołowym - powiedział w rozmowie z "Goeteborgs-Posten" przyjaciel zmarłego, Bo Andersson, były zawodnik, a obecnie biznesmen i dyrektor sportowy w Djurgardens IF.

Svensk fotboll har sorg. 🕊️



Reino Börjesson - VM-hjälte från 1958 - har gått bort.



Reino startade VM-finalen 1958 och noterades för tio landskamper. 2004 blev han invald i svensk fotbolls Hall of Fame. Reino blev 94 år.



Alla våra tankar till nära och kära. 💛💙 pic.twitter.com/cEyxpyVYr9 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 22, 2023

Bezpośrednią przyczyną śmierci Boerjessona było zapalenie płuc, z którym wicemistrz świata z 1958 roku zmagał się od kilku tygodni.

RI, Polsat Sport