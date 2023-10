Asseco Resovia Rzeszów i Projekt Warszawa zmierzą się w hitowym meczu 1. kolejki PlusLigi. Który zespół okaże się lepszy w starciu dwóch drużyn z medalowymi aspiracjami? Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa od godz. 14:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na wielkie emocje związane ze startem PlusLigi! Już w pierwszej kolejce zobaczymy starcie dwóch drużyn, które w tym roku będą chciały powalczyć o najwyższe cele. Jako gospodarz zagra Asseco Resovia Rzeszów, czyli brązowy medalista poprzedniego sezonu. Trzon zespołu pozostał bez zmian, a dodatkowo wzmocnili go m.in. Stephen Boyer oraz Karol Kłos. Dodatkowo klub z Rzeszowa dysponuje w swoim składzie aż sześcioma przyjmującymi, z których każdy może odegrać kluczową rolę w tym sezonie.

– Liga będzie bardzo wymagająca, a my chcemy realizować krótkoterminowe cele, czyli walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. To do tej pory przynosiło nam dobre rezultaty. Oczywiście marzy nam się zdobycie trofeów w każdych trzech rozgrywkach, w których startujemy – powiedział w rozmowie z PAP prezes Maciąg.



Po drugiej stronie siatki zobaczymy siatkarzy Projektu Warszawa, którzy w zeszłym roku zajęli piąte miejsce, ale zdobyli serca kibiców rywalizacją z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Warszawianie postawili się triumfatorowi Ligi Mistrzów i przyszłemu wicemistrzowi Polski, ale ostatecznie ulegli po fantastycznej batalii. W tym sezonie cele są znacznie wyższe, a stołeczny klub zrobi wszystko, aby wejść do strefy medalowej.



– Udowodniliśmy, że potrafimy bić się o każdą piłkę i to jest nasz styl. W pierwszym meczu czeka nas już starcie z mocnym rywalem i będzie to od razu ligowe kolokwium lub nawet egzamin. PlusLiga pędzi jak szalona, a dla nas najważniejsze jest zbieranie punktów. Będziemy skupiać się na każdym kroku, na każdym treningu, każdym spotkaniu i zobaczymy jakie rezultaty nam to przyniesie. Naszym celem jest medal – powiedział przed startem sezonu Piotr Graban, trener stołecznej drużyny.



Takie zapowiedzi oznaczają, że już w pierwszej kolejce czeka nas prawdziwa walka do samego końca w wykonaniu zespołów, które nie będą łatwo godzić się porażką.



