Na Podpromiu faworytami będzie drużyna gospodarzy. Rzeszowianie poczynili solidne przygotowania i do zespołu dołączyli m.in.: Karol Kłos Yacine Louati i Stephen Boyer. Asseco Resovia to jeden z kandydatów do medalu w tym sezonie. W zeszłym zdobyli brąz.

ZOBACZ TAKŻE: Grał w Skrze i Resovii! Teraz ma uratować mistrzów Niemiec

Nieco większe problemy mają podopieczni Piotra Grabana. Na początku sezonu zmagają się z urazami dwóch czołowych zawodników - Piotra Nowakowskiego oraz Srecko Lisinaca. W ubiegłym sezonie siatkarze z Warszawy wykazali się ogromną wolą walki i w świetnym stylu zakończyli sezon na piątej pozycji.

Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.

Karolina Potrykus, Polsat Sport