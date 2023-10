Kolejna awantura w Alkmaar. Policja wtargnęła do pociągu z kibicami

W Alkmaar jeszcze nie opadł kurz po skandalu z udziałem delegacji Legii Warszawa, a w czwartek doszło do kolejnej awantury. Tym razem lokalna policja starła się z kibicami Aston Villi.

Przed trzema tygodniami doszło w Alkmaar do ogromnego skandalu. Członkowie delegacji Legii Warszawa, w tym prezes Dariusz Mioduski, zostali zaatakowani przez miejscową policje, wspartą ochroniarzami. Dwaj piłkarze wicemistrzów Polski - Josue i Radovan Pankov - trafili natomiast do aresztu, w którym zostali na noc. Do kraju wrócili dopiero nazajutrz.

W trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy AZ znów był gospodarzem. Tym razem drużyna z Alkmaar gościła Aston Villę. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem Anglików 4:1, jednak ponownie więcej niż o wyniku, mówi się o zajściach na linii służby bezpieczeństwa - kibice.

W piątek rano gazeta "Noordhollands Dagsblad" informowała o serii zatrzymań fanów przyjezdnych, do której doszło mniej więcej półtorej godziny przed pierwszym gwizdkiem. Wszystko zaczęło się od znalezienia przy jednym z Anglików noża, który został mu skonfiskowany. Następnie kolejny kibic trafił do aresztu po znieważeniu funkcjonariusza.

Najpoważniejszy incydent miał natomiast miejsce na dworcu kolejowym. Policjanci postanowili prewencyjnie przeszukać sporą grupę kibiców "The Villans", którzy - nie chcąc poddać się rewizji - uciekli do pociągu. Mundurowi poszli za nimi i siłą wyciągali Anglików z wagonów, po czym ich przeszukiwali. Zatrzymali też około 50 osób, choć żadna z nich - wbrew przypuszczeniom policji - nie miała przy sobie noża bądź innej broni. Aresztowania odbywały się na podstawie oskarżeń o "zakłócanie porządku publicznego".

JŻ, Polsat Sport