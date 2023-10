Juventus jest zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki. Zespół z Turynu zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A, podczas gdy Hellas balansuje blisko strefy spadkowej. Biorąc pod uwagę dorobek punktowy - gospodarze nie powinni mieć problemów z drużyną przyjezdną.

Juventus wygrał w poprzedniej kolejce ważny mecz przeciwko AC Milan. Turyńczycy zwyciężyli na wyjeździe 1:0 i zbliżyli się do czołówki ligi. Przed początkiem 10. kolejki "Stara Dama" traci dwa punkty do Interu i jeden właśnie do AC.

Na boisku możemy zobaczyć nawet trzech Polaków. Podstawowym bramkarzem Juventusu jest Wojciech Szczęsny, rezerwowym napastnikiem zaś Arkadiusz Milik. W zespole z Werony występuje natomiast Paweł Dawidowicz.

Relacja i wynik na żywo meczu Juventus - Hellas Werona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

JŻ, Polsat Sport