Short track: Puchar Świata w Montrealu. Gdzie oglądać?

W zeszły weekend odbyły się inauguracyjne zawody pucharu świata na krótkim torze. Dla Biało-Czerwonych premierowy występ w Montrealu wypadł bardzo dobrze, ale do pełni szczęścia zabrakło medalu, choć mieliśmy cztery szanse aby stanąć na podium.

Indywidualnie najlepiej zaprezentował się Diane Sellier, który awansował do obu finałów A na 1000 i 500 metrów. W decydujących wyścigach reprezentant zajmował odpowiednio piąte i czwarte miejsca. - Myślę, że bliżej zdobycia medalu byłem na 500 metrów, ale rezultat osiągnięty na 1000 metrów utwierdził mnie, że także i na tym dystansie mogę osiągać dobre wyniki – ocenił swój premierowy start w Kanadzie, Diane Sellier. Sporo kontrowersji towarzyszyło finałowej rywalizacji na 500 metrów. Doszło w nim do starcia naszego zawodnika z Shaolinem Liu. Sędziowie po analizie video wykluczyli Selliera, a reprezentanta Chin ukarali żółtą kartką za niesportowe zachowanie. To rozstrzygnięcie dało Sellierowi czwarte miejsce na tym dystansie, a Liu został przesunięty na ostatnie miejsce w klasyfikacji końcowej na tym dystansie. Czwarty w finale B na 500 metrów był Michał Niewiński, który tym samym zajął ósme miejsce w tej konkurencji.

Dwunasty był Łukasz Kuczyński. Niewiński startował także w finale B na 1000 metrów, gdzie zajął trzecie miejsce, a w zestawieniu końcowym został sklasyfikowany także na ósmej pozycji na tym dystansie. - W skali od jednego do dziesięciu to mój występ mogę ocenić na osiem, bo to były naprawdę solidne wyniki. Jestem z nich zadowolony zważywszy na to, że w poprzednim sezonie miałem problem "wyjść" z pierwszych biegów, a w tym walczę o najwyższe lokaty, co pokazuje mój progres. W dalszym ciągu nie jest to "dziesiątka", czyli najwyższa ocena, bo do pełni szczęścia brakuje medalu – podkreślił Michał Niewiński. Z dobrej strony zaprezentował się również startujący po raz pierwszy w reprezentacji Polski, pochodzący z Kanady, Felix Pigeon. W swoim premierowym występie najlepiej zaprezentował się drugiego dnia rywalizacji na 1000 metrów, gdzie był czwarty w finale B, co dało mu ósmą lokatę w klasyfikacji końcowej.

W rywalizacji kobiet, pod nieobecność zawieszonej Natalii Maliszewskiej, najlepiej zaprezentowała się Kamila Stormowska, która na 1000 metrów awansowała do finału A. W decydującym wyścigu Polka została jednak zdyskwalifikowana i rywalizację na tym dystansie ostatecznie ukończyła na piątym miejscu. Bliska startu w finale A na 500 metrów była Nikola Mazur. Nasza zawodniczka w półfinałowym wyścigu zajmowała trzecie miejsce i wszystko na to wskazywało, że ta pozycja dałaby jej awans do finału A, bo trzecia w pierwszym półfinale Ukrainka Kseniya Adamenko miała słabszy czas. Niestety w końcówce wyścigu, przy próbie wyprzedzenia drugiej Kanadyjki Rikki Doak, nasza zawodniczka sfaulowała rywalkę i została ukarana wykluczeniem, co dało jej tylko dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej na tym dystansie. - Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie była to najlepiej wykorzystana okazja, ale przyjmuje to jako dobrą lekcję, bo rzeczywiście trzecia pozycja dałaby mi awans do finału. Teraz wiem, ale w tamtym momencie zrobiłam to, co umiałam najlepiej. I to też jest bardzo cenna wskazówka, gdzie są braki, nad czym muszę jeszcze pracować – zapewnia Nikola Mazur.

Pechowa zmiana Polaków…

Niewiele zabrakło, aby po raz trzeci na podium stanęła nasza sztafeta mieszana. Finałowy wyścig miał swoją dramaturgię. W decydującym wyścigu Nikola Mazur, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Kamila Stormowska zajmowali czwarte miejsce, ale w końcówce byli nawet drudzy za Włochami, bo doszło do upadku reprezentantów Chin i Korei Południowej. Sędziowie zdecydowali się przerwać wyścig i powtórzyć go w pełnej obsadzie. W naszej kadrze zmęczonego Niewińskiego zastąpił Diane Sellier. W powtórzonym finale nasza sztafeta finiszowała na trzecim miejscu za ekipami Chin i Korei Południowej, ale niestety w czasie wyścigu popełniliśmy błąd przy zmianie i zostaliśmy ukarani wykluczeniem, co skutkowało przesunięciem nas na czwarte miejsce, dzięki czemu medal brązowy w tej konkurencji zdobyli Włosi. - Błędy się zdarzają. Nie byłem gotowy, aby zobaczyć Felixa przede mną i nie mogłem już uniknąć tej zmiany. Nie jesteśmy na siebie źli z powodu tej sytuacji, a w następnych wyścigach będziemy jeszcze bardziej ostrożni. Najważniejsze jest to, abyśmy dotarli ponownie do finału A – podkreśla Diane Sellier.

Przed nami drugie zawody pucharu świata, które ponownie odbędą się w Montrealu. W Kanadzie ponownie rywalizować będzie jedenastu reprezentantów Polski. W rywalizacji kobiet wystąpią Anna Falkowska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska. W konkurencjach męskich Polskę reprezentować będą Łukasz Kuczyński, Mateusz Mikołajuk, Neithan Thomas, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier. W sobotę medale zostaną rozdane na 500 i 1500 metrów oraz w sztafecie mieszanej. W niedzielę w rywalizacji indywidualnej zostaną rozegrane wyścigi na 1000 metrów oraz ponownie na 1500 metrów, a także finałowe konkurencje w rywalizacji sztafet kobiet i mężczyzn.

Ćwierćfinał „sprintu” (prawie) w komplecie!

W sobotnich decydujących wyścigach ćwierćfinałowych na 500 metrów zobaczymy Nikolę Mazur, Kamilę Stormowską, Gabrielę Topolska, Łukasza Kuczyńskiego i Michała Niewińskiego. - Zdecydowanie mam już trochę więcej informacji niż przed pierwszym startem, gdzie jestem i co mogę, jednak nowy start to znowu nowa, czysta kartka i tak właśnie do tego podchodzę. Na pewno ostatni weekend dodał mi jeszcze więcej pewności siebie i odwagi, zobaczymy gdzie mnie to zaprowadzi. – mówi przed zawodami Nikola Mazur. Szanse na awans do ćwierćfinału na 500 metrów ma również Diane Sellier, który w swoim wyścigu eliminacyjnym, jadąc na drugim miejscu za Kanadyjczykiem Stevenem Duboisem, miał upadek i teraz o awans powalczy w repasażach. - Do każdych zawodów zawsze przystępuję z tym samym nastawieniem żeby wygrać. Teraz w kolejnym swoim starcie chciałbym wypaść lepiej niż poprzednio – dekleruje Diane Sellier. Ponadto w półfinale na 1500 metrów wystartuje Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą także Anna Falkowska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas.

W niedzielnych ćwierćfinałach na 1000 metrów wystartują Kamila Stormowska i Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą Anna Falkowska, Nikola Mazur, Łukasz Kuczyński i Diane Sellier. W drugim wyścigu na 1500 metrów awans do półfinału zapewnił sobie Michał Niewiński, który w tym sezonie do pucharowej rywalizacji przystąpił z jasno określonymi celami. - One są takie same jak przed pierwszymi zawodami w tym sezonie – chciałbym zdobyć pierwszy indywidualny medal pucharu świata – stawia sprawę otwarcie reprezentant Polski. Ponadto w niedzielnych repasażach o awans do półfinału na 1500 metrów powalczą także Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas.

W Montrealu bez naszych sztafet

Niestety, tym razem nie udało się awansować do półfinału żadnej z naszych trzech sztafet. Najwięcej emocji towarzyszyły wyścigowi ćwierćfinałowemu sztafety mieszanej. Polska rywalizowała w składzie Łukasz Kuczyński, Nikola Mazur, Michał Niewiński i Kamila Stormowska, a naszymi rywalami były ekipy Holandii, Niemiec i Francji. W czasie wyścigu zajmowaliśmy drugie miejsce za Holandią i na jednej ze zmian Niewińskiego po torze wewnętrznym próbował wyprzedzić Quentin Fercoq i obaj zaliczyli upadek. Sędziowie długo analizowali tę sytuację i uznali, że to Polak przewinił poprzez pchnięcie rywala ramieniem i ukarali naszą sztafetę wykluczeniem, a Francuzów awansowali do następnego wyścigu.

Do półfinału nie udało się także awansować naszym reprezentantkom w sztafecie kobiet. Polki startowały w składzie Anna Falkowska, Nikol Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska i w swoim wyścigu rywalizowały z Kanadą i Włochami. Polki niemal od startu jechały drugie za Kanadyjkami, ale niestety na jednym z wiraży upadek zaliczyła Mazur i nasza sztafeta odpadła z rywalizacji.

Najbliżej awansu do półfinału byli nasi panowie rywalizujący w składzie Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier. Polacy w swoim wyścigu ćwierćfinałowym rywalizowali z Kanadyjczykami, Włochami, Francuzami i Niemcami. Na dziewięć okrążeń przed metą Polacy przesunęli się na drugie miejsce za Kanadyjczykami, ale niestety na ostatnim okrążeniu, po pasjonującej walce Pietro Sighel wyprzedził rzutem na taśmę Diane Siellera zapewniając Włochom awans do półfinału kosztem naszej sztafety.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Montrealu. Transmisje na żywo w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport News oraz Polsacie Sport Premium 3.

Sobota (28 października):

Godz. 19:32 (Polsat Sport Extra/Polsat Sport Premium 3) - ćwierćfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Gabriela Topolska, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński, a Diane Sellier powalczy w repasażach).Godz. 20:11 (Polsat Sport/Polsat Sport Premium 3) - półfinały 1500 metrów (I) kobiet i mężczyzn (w półfinale wystartuje Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą także Anna Falkowska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas).Godz. 20:47 (Polsat Sport Premium 3) - półfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:17 (Polsat Sport Premium 3) - finały 1500 metrów (I) kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:57 (Polsat Sport Premium 3) - finały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 22:31 (Polsat Sport Premium 3) - finały sztafety.

Godz. 23:05 (Polsat Sport/Polsat Sport Premium 3) - półfinały sztafet kobiet i mężczyzn.

Niedziela (29 października):

Godz. 18:32 (Polsat Sport Premium 3) - ćwierćfinały 1000 metrów kobiet i mężczyzn (w ćwierćfinale wystartują Kamila Stormowska i Felix Pigeon, a w repasażach o awans powalczą Anna Falkowska, Nikola Mazur, Łukasz Kuczyński i Diane Sellier.

Godz. 19:19 (Polsat Sport Premium 3) - półfinały 1500 (II) metrów kobiet i mężczyzn (w półfinale wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą także Gabriela Topolska, Mateusz Mikołajuk i Neithan Thomas).

Godz. 20:43 (Polsat Sport Premium 3) - półfinały 500 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 19:55 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 3) – półfinały 1000 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 20:28 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 3) - finały 1500 metrów (II) kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:08 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 3) - finały 1000 metrów kobiet i mężczyzn.

Godz. 21:55 (Polsat Sport News/Polsat Sport Premium 3) - finały sztafet kobiet i mężczyzn.

