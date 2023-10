Wicemistrzyni olimpijska zalała się łzami. Pierwsza taka dyskwalifikacja w historii!

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zabroniła stosowania parafin z fluorem już kilka lat temu, ale od sezonu 2023/2024 - dzięki nowoczesnym maszynom - kontroluje jego stężenie w stosowanych przez zawodników smarach. I już w sobotę (28 października), podczas pierwszych zawodów Pucharu Świata w austriackim Soelden, mieliśmy historyczną dyskwalifikację. Zajmująca po pierwszym przejeździe giganta szóste miejsce Ragnhild Mowinckel została wykluczona z dalszej rywalizacji właśnie za stosowanie fluoru.

Po kontroli i decyzji o dyskwalifikacji Norweżka zalała się łzami i zapewniała, że ani ona, ani nikt z jej otoczenia nie używał parafiny z zabronioną substancją, a wysokie stężenie musiało wziąć się z... treningów w miejscach, w których inni użytkownicy stoków nie stosowali się do zaleceń FIS.

- To jasne, że nie próbujemy oszukiwać. Myślę, że nieświadomie użyliśmy sprzętu, na którym obecne były pozostałości fluoru, naniesione na stok przez inne osoby. Ta sytuacja jest wyjątkowo niesprawiedliwa, bo bardzo ciężko pracowaliśmy, by przygotować się do sezonu. Kupiliśmy nawet urządzenie podobne do tego, którego używa FIS, by mieć pewność, że wszystko z naszym sprzętem jest ok. Nie potrafię tego wytłumaczyć - powiedziała ze smutkiem Mowinckel w rozmowie z TV2.

Kontrolerzy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej podkreślili jednak, że stężenie fluoru w pobranej ze sprzętu Norweżki parafiny było zdecydowanie zbyt wysokie, by mogło znaleźć się tam przypadkowo lub w wyniku "przyklejenia" się ze śladów pozostawionych przez innych użytkowników stoków.

Zabronione przez FIS smary z fluorem znacznie poprawiają poślizg nart w śniegu, dając stosującym je zawodnikom nieuczciwą przewagę nad konkurentami.

Zawody w Soelden wygrała ostatecznie Szwajcarka Lara Gut-Behrami, druga była Federica Brignone z Włoch, a trzecia - Słowaczka Petra Vlhova. Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobyły dwie Polki: trzynasta była Maryna Gąsienica-Daniel, a trzydziesta - Magdalena Łuczak.

Ragnhild Mowinckel, pierwsza w historii zawodniczka zdyskwalifikowana za stosowanie parafin z fluorem, to dwukrotna wicemistrzyni olimpijska z Pjongczangu (w gigancie i zjeździe). W dorobku ma również dwa brązowe medale mistrzostw świata z Are (2019, kombinacja) i Courchevel/ Meribel (2023, gigant) i trzy złota mistrzostw świata juniorów.

RI, Polsat Sport