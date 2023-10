12 rekordów świata podczas jednych zawodów! "Cały świat będzie się z nas śmiał"

Do nietypowej sytuacji doszło podczas rywalizacji kobiet w chodzie sportowym na 20 kilometrów, stoczonej w ramach Igrzysk Panamerykańskich. Z powodu fatalnej pomyłki organizatorów aż 12 zawodniczek... pobiło rekord świata!

Najlepszym czasem w kobiecym chodzie na tym dystansie był dotychczas wynik 1:23:49, uzyskany 20 marca 2021 roku przez Chinkę Yang Jiayu. Podczas trwających w Chile Igrzysk Panamerykańskich rekord ten poprawiło aż 12 zawodniczek!

ZOBACZ TAKŻE: Natalia Kaczmarek i Wojciech Nowicki zwycięzcami plebiscytu Laur Królowej Sportu

Jak podaje "Globo Esporte", powodem tak sensacyjnego przebiegu zawodów był... fatalny błąd organizatorów. Okazało się, że zatwierdzający trasę Marcelo Ithurralde z Paragwaju pomylił się aż o 3,2 kilometra! Sportsmenki miały zatem do przejścia niespełna 17 kilometrów, czyli dystans o 16 procent krótszy niż wymagane 20 kilometrów. W rezultacie aż 12 z 15 startujących w Igrzyskach Panamerykańskich zawodniczek osiągnęło czas lepszy od oficjalnego rekordu świata.

- To jest totalna amatorka! Taki błąd to całkowity brak szacunku do startujących. Cały świat będzie się z nas śmiał - grzmiała Gianetti Sena, trenerka chodu sportowego.

Claudio Castilho, dyrektor generalny Brazylijskiej Konfederacji Lekkiej Atletyki, wyjaśnił, że zawodniczki dostaną zdobyte przez siebie medale (złoto wywalczyła Peruwianka Kimberly Garcia), ale ich czasy nie będą oficjalnie uznane. Dla niektórych chodziarek może to być nie lada problem, ponieważ Igrzyska Panamerykańskie 2023 pozwalały na wywalczenie minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

RI, Polsat Sport