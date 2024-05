Polak szczerze przed wielkoszlemowym turniejem. "Trzeba być na to przygotowanym"

106. edycja prestiżowego PGA Championship odbywa się na polach Valhalla Golf Club w Louisville w amerykańskim stanie Kentucky. Meronk przed startem turnieju przyznał, że bardzo cieszy się na myśl o rywalizacji za oceanem.

- Dobrze się czuję z moją grą. Ostatnie parę tygodni grałem solidnie. Cieszę się, że mogę grać w PGE Championship - powiedział Meronk.



Polski golfista stwierdził, że podczas nadchodzącej rywalizacji duży wpływ na grę będą miały ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne.



- To będzie bardzo długi tydzień. Próbuje wyciągnąć wnioski z moich ostatnich turniejów i zaoszczędzić jak najwięcej energii. To będzie bardzo wymagający turniej. Może być dużo opóźnień ze względu na pogodę. Trzeba być na to przygotowanym, być cierpliwym i grać uderzenie po uderzeniu - stwierdził Meronk.

Do rywalizacji w drugim wielkoszlemowym turnieju sezonu przystąpi 156 golfistów. Trofeum sprzed roku broni Brooks Koepka.

